Veckan i Visby drar i gång – minsta partierna först ut

Visby präglades av lugn på måndagen, men i dag blir det högre tempo.

Nu drar Almedalsveckan i gång! Och det är riksdagens två minsta partier, Kristdemokraterna och Liberalerna, som inleder politikerfesten. Här är några av dagens hållpunkter:

• 08.15: SR direktsänder ett samtal mellan Ebba Busch (KD) och Simona Mohamsson (L).

• 09.08: Mohamsson intervjuas i SVT:s Morgonstudion.

• 09.30: Mohamsson håller ett skolmingel och presenterar vallöften om skolan – och en försmak inför kvällens tal utlovas.

• 12.00: Busch håller tal på stora scenen i Almedalen.

• 13.15: Busch håller pressträff och avslutar därmed KD:s halvdag.

• 15.00: Mohamsson håller pressträff.

• 19.00: Dags för Mohamssons tal.

Se fler programpunkter och schemat för resten av veckan via länkarna nedan.