Veckan i Visby drar i gång – minsta partierna först ut
Nu drar Almedalsveckan i gång! Och det är riksdagens två minsta partier, Kristdemokraterna och Liberalerna, som inleder politikerfesten. Här är några av dagens hållpunkter:
• 08.15: SR direktsänder ett samtal mellan Ebba Busch (KD) och Simona Mohamsson (L).
• 09.08: Mohamsson intervjuas i SVT:s Morgonstudion.
• 09.30: Mohamsson håller ett skolmingel och presenterar vallöften om skolan – och en försmak inför kvällens tal utlovas.
• 12.00: Busch håller tal på stora scenen i Almedalen.
• 13.15: Busch håller pressträff och avslutar därmed KD:s halvdag.
• 15.00: Mohamsson håller pressträff.
• 19.00: Dags för Mohamssons tal.
Se fler programpunkter och schemat för resten av veckan via länkarna nedan.
Omni Mers publiceringar om Almedalen (uppdateras under veckan)
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