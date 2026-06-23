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Visby präglades av lugn på måndagen, men i dag blir det högre tempo. (Anders Wiklund/TT)
AlmedalenPolitikerveckan

Veckan i Visby drar i gång – minsta partierna först ut

Av Marcus Lindén
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Nu drar Almedalsveckan i gång! Och det är riksdagens två minsta partier, Kristdemokraterna och Liberalerna, som inleder politikerfesten. Här är några av dagens hållpunkter:

• 08.15: SR direktsänder ett samtal mellan Ebba Busch (KD) och Simona Mohamsson (L).
• 09.08: Mohamsson intervjuas i SVT:s Morgonstudion.
• 09.30: Mohamsson håller ett skolmingel och presenterar vallöften om skolan – och en försmak inför kvällens tal utlovas.
• 12.00: Busch håller tal på stora scenen i Almedalen.
• 13.15: Busch håller pressträff och avslutar därmed KD:s halvdag.
• 15.00: Mohamsson håller pressträff.
• 19.00: Dags för Mohamssons tal.

Se fler programpunkter och schemat för resten av veckan via länkarna nedan.

Program för partiernas dagar och tal (Almedalsveckans hemsida)
almedalsveckan.info
Hela programmet för Almedalsveckan
almedalsveckan.info

Omni Mers publiceringar om Almedalen (uppdateras under veckan)

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