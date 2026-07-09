VW vill skrota varannan modell – skjuter upp beslut om nedskärningar

Anställda på Volkswagen och medlemmar i facket IG Metall på torsdagen.

Volkswagen planerar att skrota hälften av sina modeller fram till 2030, uppger ledningen enligt tyska medier.

I sin ”framtidsplan” uppger företaget att VW ska bli mer effektivt och konkurrenskraftigt.

– Vårt mål är tydligt: Till 2030 ska vi göra Volkswagen till det mest attraktiva bilföretaget i världen, säger vd Oliver Blume.

Företagsledningen har presenterat ett åtgärdspaket med tolv initiativ för att nå målen till 2030. Bland annat ska produktionskapaciteten anpassas så att man producerar cirka nio miljoner fordon per år.

Efter styrelsens möte i Wolfsburg fattades inga beslut om fabriksnedläggningar och personalminskningar, rapporterar NDR och Wolfsburger Allgemeine. Nedskärningar av 120 000 jobb diskuteras, skriver Bild och hänvisar till ett internt företagsdokument. Enligt tyska medier kan fyra fabriker läggas ner.

Rättelse. I en tidigare version av texten stod det felaktigt att ledningen uppgett att 120 000 jobb försvinner.