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Jacob Wallenberg. (Fredrik Sandberg/TT)
Rapportfloden

Wallenbergarnas Investor krossade börsen igen

Av Tomas Ekelund
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Wallenbergsfärens maktbolag Investor redovisar en totalavkastning på 15 procent för andra kvartalet, vilket är klart bättre än Stockholmsbörsens utveckling under perioden. Indexet SIXRX, där utdelningar räknas in, steg nio procent under kvartalet.

Investors substansvärde, alltså värdet på alla investeringar i portföljen, låg på 1 215 miljarder kronor vid kvartalets utgång.

Investor är bland annat storägare i ABB, Astra Zeneca, Atlas Copco, Ericsson, Saab och SEB.

Sveriges mest ägda aktie – har nästan 750 000 ägare
TT
Investors delårsrapport
pressmeddelande · mfn.se
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