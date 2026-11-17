Miljöpartiets tidigare språkrör Maria Wetterstrand välkomnar att Centerpartiet valt att förhandla vidare om S totalpaket. Hon är övertygad om att det går att hitta kompromisser.

– Alla röda linjer ligger kvar tills de inte längre gör det, säger hon i SVT Morgonstudion.

Att MP knappt synts i debatten förklarar Wetterstrand med att fokus legat på regeringsfrågan snarare än sakpolitiken. Till skillnad från V ifrågasätts inte MP:s plats i en regering, påpekar hon.