Socialdemokraterna hoppas få stöd från Vänsterpartiet för den regering partiet vill bilda ihop med MP och C. Det säger partitoppen Anders Ygeman i Agenda.

– Det är ingen som hade förväntat sig att Vänsterpartiet skulle ändra sig med några timmars varsel. Jag hoppas ändå att Vänsterpartiet tar det här tillfället i akt och reflekterar över situationen, säger han.

Magdalena Andersson meddelade under söndagen att hon vill bilda regering med MP och C. I fredags släppte SD sitt regeringskrav och öppnade för att tolerera en borgerlig minoritetsregering. Därutöver bad Centerns Elisabeth Thand Ringqvist både M och S inkomma med politiska ”totalpaket” inom en vecka, som ett startskott för parallella förhandlingar.