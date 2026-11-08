Ygeman: ”Hoppas V tar tillfället i akt och reflekterar”
Socialdemokraterna hoppas få stöd från Vänsterpartiet för den regering partiet vill bilda ihop med MP och C. Det säger partitoppen Anders Ygeman i Agenda.
– Det är ingen som hade förväntat sig att Vänsterpartiet skulle ändra sig med några timmars varsel. Jag hoppas ändå att Vänsterpartiet tar det här tillfället i akt och reflekterar över situationen, säger han.
Magdalena Andersson meddelade under söndagen att hon vill bilda regering med MP och C. I fredags släppte SD sitt regeringskrav och öppnade för att tolerera en borgerlig minoritetsregering. Därutöver bad Centerns Elisabeth Thand Ringqvist både M och S inkomma med politiska ”totalpaket” inom en vecka, som ett startskott för parallella förhandlingar.
Fredagens turer
• SD-ledaren Jimmie Åkesson meddelade att partiet släpper kravet på ministerposter och kan tolerera en borgerlig minoritetsregering.
• Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist, som stängt dörren för samarbete med SD, höll en egen pressträff där hon avkrävde två ”totalpaket” från både M och S som C sedan kan ta ställning till.
• M-ledaren Ulf Kristersson, som har sonderingsuppdraget, välkomnade SD:s besked och sa att det nu är ”lite mindre omöjligt” att bilda en regering på högersidan.
• Talmannen Andreas Norlén har gett Kristersson mer tid på sig att försöka hitta ett regeringsunderlag.
• S-ledaren Magdalena Andersson säger att fredagens besked inte förändrar de parlamentariska förutsättningarna. Kristersson är fortfarande ”helt beroende” av stöd från SD för att kunna regera, menar hon.