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Zelenskyj. (Alex Brandon /AP/TT / AP)
Ryska invasionenOmvärldens svar

Zelenskyj: Kina markerar mot Rysslands kärnvapenhot för första gången

Av Joel Malmén
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Kina har för första gången kraftfullt fördömt ryska hot om att använda kärnvapen i Ukraina, säger Volodymyr Zelenskyj enligt Kyiv Post.

Den ukrainske presidenten säger att flera europeiska ledare pratat med kinesiska företrädare den senaste tiden, och att Kina otvetydigt markerat mot de ryska hoten.

– Det tycks mig som att det är första gången Peking svarar så tydligt och kraftfullt, säger Zelenskyj.

Den senaste tiden har flera tongivande ryssar väckt frågan om kärnvapeneskalering, däribland ex-presidenten och säkerhetsrådets vice ordförande Dmitrij Medvedev, en av de mest hökaktiga politikerna i Ryssland.

Europeiska ledare har också lyft Kina som möjlig medlare
www.kyivpost.com
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Ryska invasionenOmvärldens svarDmitrij MedvedevVolodymyr ZelenskyjKinaUkrainaRysslandAsienEuropa