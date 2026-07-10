Zelenskyj: Kina markerar mot Rysslands kärnvapenhot för första gången
Kina har för första gången kraftfullt fördömt ryska hot om att använda kärnvapen i Ukraina, säger Volodymyr Zelenskyj enligt Kyiv Post.
Den ukrainske presidenten säger att flera europeiska ledare pratat med kinesiska företrädare den senaste tiden, och att Kina otvetydigt markerat mot de ryska hoten.
– Det tycks mig som att det är första gången Peking svarar så tydligt och kraftfullt, säger Zelenskyj.
Den senaste tiden har flera tongivande ryssar väckt frågan om kärnvapeneskalering, däribland ex-presidenten och säkerhetsrådets vice ordförande Dmitrij Medvedev, en av de mest hökaktiga politikerna i Ryssland.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen