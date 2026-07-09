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Zelenskyj vid ett Patriot-system. (Jens Buettner / AP)
Ryska invasionenOmvärldens svar

Zelenskyj: Nytt stödpaket från USA innehåller robotar

Av Jacob Ruderstam
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Inom de närmaste dagarna kommer Ukraina att få ett nytt stödpaket från USA, och det innehåller bland annat luftvärnsrobotar till Patriotsystemen. Det säger president Volodymyr Zelenskyj enligt ukrainska Suspilne.

– Det finns ännu inga fastställda datum, men vi kommer att få ytterligare robotar, säger han efter Natotoppmötet i Turkiet, där flera länder utlovat fortsatt stöd till Ukraina.

Ukraina har drabbats hårt av Rysslands ballistiska robotar på grund av brist på egna luftvärnsrobotar.

Under mötet i Turkiet antydde Donald Trump att Ukraina framöver kommer att få licens att tillverka egna Patriot-robotar.

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suspilne.media
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TT
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