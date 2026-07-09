Zelenskyj: Nytt stödpaket från USA innehåller robotar

Inom de närmaste dagarna kommer Ukraina att få ett nytt stödpaket från USA, och det innehåller bland annat luftvärnsrobotar till Patriotsystemen. Det säger president Volodymyr Zelenskyj enligt ukrainska Suspilne.

– Det finns ännu inga fastställda datum, men vi kommer att få ytterligare robotar, säger han efter Natotoppmötet i Turkiet, där flera länder utlovat fortsatt stöd till Ukraina.

Ukraina har drabbats hårt av Rysslands ballistiska robotar på grund av brist på egna luftvärnsrobotar.

Under mötet i Turkiet antydde Donald Trump att Ukraina framöver kommer att få licens att tillverka egna Patriot-robotar.