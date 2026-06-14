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Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump och Vladimir Putin (AP, Kreml)
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Zelenskyj och Putin ringde grattissamtal till Trump – varade i över en timme

Av Alice Hermansson
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Volodymyr Zelenskyj och Vladimir Putin har båda pratat med Donald Trump i telefon på söndagen, rapporterar flera medier. Anledningen är att Trump fyller 80 år i dag.

Zelenskyjs rådgivare Dmytro Lytvyn uppger att samtalet var ”innehållsrikt”.

– Det handlade om allt från födelsedagsönskningar till diplomati, krig och fred, säger Lytvyn, som tillägger att de båda männen pratade i 30 minuter.

Putin och Trump pratade också om kriget i Ukraina. Enligt en talesperson för Kreml betonade den amerikanske presidenten vikten av att få till stånd fred. Även ett eventuellt fredsavtal med Iran diskuterades, enligt AFP. Deras samtal pågick i över en timme.

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