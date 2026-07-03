773 Nato-miljarder till Ukraina 2026 och 2027

Europeiska Natoländer och Kanada kommer att ge Ukraina militärt stöd på 70 miljarder euro, motsvarande 773 miljarder kronor, under 2026. Detta enligt ett dokument Reuters tagit del av.

Under 2027 utlovas stöd på ”minst lika hög nivå”.

30 miljarder euro av stödet ska utgöras av EU-lån, och resten kommer från individuella länder. Stödet ska presenteras under nästa veckas Natomöte i Ankara.