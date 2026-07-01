Analyser: Inför Natomötet i Ankara står mer på spel än försvarsbudgeten

För ett år sedan enades Nato om att medlemsländerna ska öka försvarsutgifterna till fem procent av BNP senast 2035. Men när alliansens ledare samlas till toppmöte i Ankara nästa vecka står betydligt mer än ekonomin på spel. Det skriver flera experter i en analys i Chicago Council on Global Affairs.

”Rysslands fortsatta krig i Ukraina, följderna av USA:s och Israels krig mot Iran samt Donald Trumps hot om att annektera Grönland har åter väckt frågor om Washingtons engagemang för alliansen”, skriver de.

Framför allt har USA:s frustration över att allierade inte deltog i kriget mot Iran försämrat stämningen inför toppmötet, skriver Liana Fix vid tankesmedjan Council on Foreign Relations.

”Pentagon har använt detta missnöje för att driva planer på en ytterligare minskning av de amerikanska styrkor och militära resurser som är knutna till Nato”, skriver Fix.

Hon pekar bland annat på att USA redan har meddelat att 5 000 soldater ska dras tillbaka från Tyskland, samt att en utplacering av långräckviddiga vapensystem ställts in. Europa behöver därför skynda på sin egen försvarsplanering med mindre amerikanskt stöd.

”Det innebär bland annat att skaffa de militära förmågor som krävs för ett ’europeiskt sätt att föra krig’ – utformat för att avskräcka Ryssland snarare än att efterlikna USA”.