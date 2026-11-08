Socialdemokraterna tänker inte samarbeta med en högerregering som behöver stöd av SD. I ett uttalande på Instagram skriver partiledaren Magdalena Andersson att partiet kommer att gå i ”full opposition” mot det hon beskriver som en ”Tidö 2-regering”.

Det blir inga förhandlingar alls, menar Andersson.

”Det kan avskrivas fullständigt.”

S-ledaren skriver också att Centerpartiet skulle bryta sitt vallöfte om att inte samarbeta med Sverigedemokraterna i händelse av en ny alliansregering. En sådan regerings hela existens förutsätter stöd från SD, enligt Andersson.

Sedan SD släppte sitt krav på ministerposter har dörren för en minoritetsregering bestående av C, L, KD och M öppnats något.