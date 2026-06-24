Busch och Andersson möttes över en glass i Visby

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i Visby under Almedalsveckan på onsdagen.

Ebba Busch (KD) välkomnade Magdalena Andersson med glass när S-ledaren på onsdagen anlände till Visby för Almedalsveckan, rapporterar TV4 Nyheterna.

Det korta samtalet mellan partiledarna ska enligt tv-kanalens uppgifter ha varit inbokat på förhand. KD-ledaren vill inte kalla det hela för ett möte.

– Jag är en vänligt sinnad partiledare och jag tror att jag hittills har betat av de flesta partiledare som kommit till ön, säger hon till TV4.