Centerpartiet kräver att Vänsterpartiet kommer tillbaka till förhandlingsbordet. Det rapporterar Expressen.

V, C, S och MP skulle diskutera en möjlig rödgrön regering. Men Vänsterpartiet valde att ställa in efter att C öppnat för ett möjligt högersamarbete, enligt V:s vice ordförande Ida Gabrielsson.

Hannes Hervieu, Centerpartiets partisekreterare, anser att vänstern måste vara beredd att prata om sakpolitik för att kunna bilda en S-ledd regering.

– Jag skulle säga att mycket i det här kokar ner till att det är upp till Vänsterpartiet att förhålla sig till om man vill se Magdalena Andersson som statsminister nu, säger han.