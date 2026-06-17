C: Vänsterpartiet förhandlar med sig självt i media
Vänsterpartiet har under dagen gjort flera bostadspolitiska utspel, men oppositionskollegorna i C menar att man lika gärna kunde låtit bli, eftersom de enligt C inte ingår i något troligt regeringsunderlag.
”Just nu verkar det som att Vänsterpartiet förhandlar med sig självt i media, för de enda som verkligen vill se Vänsterpartiet i regering verkar vara Vänsterpartiet”, skriver Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervieu till Omni.
C har sedan tidigare stängt dörren till att sitta i samma regering som V. S har å sin sida öppnat för att samarbeta med alla partier utom SD. För V skulle det troligen innebära att S, V och MP behöver få egen majoritet för att få plats i en regering.
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