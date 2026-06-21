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Konstverket ”Lyssnandet” i Almedalsparken är en björk i brons som har skapats till minne av mördade psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren. (Anders Wiklund/TT / TT Nyhetsbyrån)
AlmedalenPolitikerveckan

Debatt: ”Måste fullfölja Ing-Marie Wieselgrens idé”

Av Jacob Ruderstam
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För fyra år sedan presenterade psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren ett förslag om att stärka det förebyggande arbetet för barn och unga i Almedalen, och den idén måste fullföljas. Det skriver bland andra Jakob Forssmed (KD) och Ida Karkiainen (S) på DN Debatt inför årets almedalsvecka.

Ing-Marie Wieselgren mördades på Almedalen men politikerna understryker att hennes engagemang för ökad psykisk hälsa lever vidare.

Debattörerna skriver att det naturligtvis kommer att diskuteras frågor där det finns olika åsikter under politikerveckan på Gotland. Men det finns en samsyn kring frågor om till exempel sociala investeringar.

”Det är en modell som behövs för att bättre styra resurser till insatser som fungerar, som ger resultat”.

Om debattörerna

Jakob Forssmed (KD), första vice partiordförande.

Ida Karkiainen (S), partiets socialförsäkringspolitiska talesperson.

Lasse Stjernkvist, ordförande, Ing-Marie Wieselgrens Stiftelse, tidigare S-politiker.

Joachim Werr, medgrundare, Utfallsfonden.

Debattörer: Vi är överens om att fullfölja Ing-Marie Wieselgrens idé från 2022
debatt · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Läs mer

Ing-Marie Wieselgren har fått en minnesplats i Uppsala (september 2025)
Upsala Nya Tidning  · Ofta betalvägg
Psykiatrisamordnaren mördades vid Donners plats på politikerveckans näst sista dygn (juli 2025)
www.helagotland.se  · Ofta betalvägg
bakgrund
 
Ing-Marie Wieselgren
Wikipedia (sv)
Ing-Marie Birgitta Wieselgren, född 9 april 1958 i Motala församling i Östergötlands län, död 6 juli 2022 i Visby (folkbokförd i Rasbo distrikt i Uppsala), var en svensk psykiater och nationell samordnare för psykiatrifrågor på Sveriges Kommuner och Regioner. Hon var också överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Wieselgren avled efter att ha blivit knivhuggen i Visby under Almedalsveckan 2022 i det så kallade Almedalsdådet. Händelsen rubricerades av åklagaren som misstänkt terrorbrott, men detta fick inte bifall i tingsrättens dom.
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