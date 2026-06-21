Debatt: ”Måste fullfölja Ing-Marie Wieselgrens idé”

Konstverket ”Lyssnandet” i Almedalsparken är en björk i brons som har skapats till minne av mördade psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren.

För fyra år sedan presenterade psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren ett förslag om att stärka det förebyggande arbetet för barn och unga i Almedalen, och den idén måste fullföljas. Det skriver bland andra Jakob Forssmed (KD) och Ida Karkiainen (S) på DN Debatt inför årets almedalsvecka.

Ing-Marie Wieselgren mördades på Almedalen men politikerna understryker att hennes engagemang för ökad psykisk hälsa lever vidare.

Debattörerna skriver att det naturligtvis kommer att diskuteras frågor där det finns olika åsikter under politikerveckan på Gotland. Men det finns en samsyn kring frågor om till exempel sociala investeringar.

”Det är en modell som behövs för att bättre styra resurser till insatser som fungerar, som ger resultat”.