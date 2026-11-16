I den ekonomiska politiken står C långt ifrån de rödgröna partierna, visar en ny genomgång som Svenska Dagbladet gjort.

När tidningen gått igenom vad de beskriver som tolv av valets hetaste ekonomiska frågor är det bara i en som S, V, MP och C står enade mot Tidöpartierna. Nämligen i frågan om elbilsbonusen, där S, V, MP och C alla vill öka premien.

Men när det i stället kommer till arbetsgivaravgifter, a-kassa och barnbidrag är avståndet mellan C och de rödgröna ännu större än till något riksdagsparti, inklusive Moderaterna.