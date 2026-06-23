Expert om Space X minussvit: ”Alla har redan köpt”

Rymdbolaget Space X rasade 16 procent på måndagen och föll därmed för tredje dagen på raken.

Aktien stängde på 154,60 dollar, den lägsta nivån sedan handeln drog i gång för drygt en vecka sedan. Enligt Jones Tradings chefsstrateg Michael O’Rourke är det säljarna som nu håller i taktpinnen, skriver Bloomberg.

– Alla i världen som ville köpa Space X har redan köpt, säger han.

Samtidigt passar svenska småsparare på att köpa i nedgången, skriver DI.

Den senaste veckan har aktien fått minst 9 000 nya ägare, uppger de stora nätmäklarna för tidningen.

Aktien backar ytterligare runt 2 procent i förhandeln.