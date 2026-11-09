Ilska och besvikelse i V: ”S kommer få betala”
Magdalena Anderssons besked i regeringsfrågan togs emot med besvikelse i Vänsterpartiet, rapporterar Expressen.
– De kommer att få betala för det här, säger en V-källa.
En annan källa uppger att det här kan vara slutet på det rödgröna samarbetet, och att ”folk säger att de hellre vill ha nyval än detta”.
Det var på söndagskvällen S-ledaren sa att hon vill se en regering bestående av S, MP, och C – i ”nära samarbete” med V.
Enligt källor till Aftonbladet växer nu även vänsterns ilska gentemot C.
– Det är uppenbart att Centerpartiet vill byta fot och släppa på sina röda linjer mot SD, säger en källa.