Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson intervjuas av media efter mötet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet på Högberga gård på Lidingö.

Magdalena Anderssons besked i regeringsfrågan togs emot med besvikelse i Vänsterpartiet, rapporterar Expressen.

– De kommer att få betala för det här, säger en V-källa.

En annan källa uppger att det här kan vara slutet på det rödgröna samarbetet, och att ”folk säger att de hellre vill ha nyval än detta”.

Det var på söndagskvällen S-ledaren sa att hon vill se en regering bestående av S, MP, och C – i ”nära samarbete” med V.

Enligt källor till Aftonbladet växer nu även vänsterns ilska gentemot C.

– Det är uppenbart att Centerpartiet vill byta fot och släppa på sina röda linjer mot SD, säger en källa.