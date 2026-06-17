Indikator: Majoriteten tror på ny regering i höst

Oppositionen kommer att vinna valet – det tror i alla fall en majoritet av väljarna. Det visar en ny undersökning från Indikator på uppdrag av Ekot, som gjordes under maj månad.

55,5 procent av de svarande tror att det blir de rödgröna partierna som får flest röster i valet den 13 september, medan 44,5 procent tror att det blir Tidöpartierna. Det är ett växande glapp mellan de båda sidorna om man jämför med mätningen i mars. Då trodde 53,9 procent på regeringsskifte, medan 46,1 procent trodde att Tidö skulle behålla makten.

Bland dem som anser sig vara politiskt engagerade tror två tredjedelar att oppositionen går ut som valsegrare.