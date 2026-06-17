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Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. (Jonas Ekströmer/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Opinionsläget

Indikator: Majoriteten tror på ny regering i höst

Av Hannah Gustafsson
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Oppositionen kommer att vinna valet – det tror i alla fall en majoritet av väljarna. Det visar en ny undersökning från Indikator på uppdrag av Ekot, som gjordes under maj månad.

55,5 procent av de svarande tror att det blir de rödgröna partierna som får flest röster i valet den 13 september, medan 44,5 procent tror att det blir Tidöpartierna. Det är ett växande glapp mellan de båda sidorna om man jämför med mätningen i mars. Då trodde 53,9 procent på regeringsskifte, medan 46,1 procent trodde att Tidö skulle behålla makten.

Bland dem som anser sig vara politiskt engagerade tror två tredjedelar att oppositionen går ut som valsegrare.

Om väljarbarometern från Indikator Opinion

Medarbetarna på Indikator Opinion är skolade på det Svenska Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet. Institutet betonar att deras opinionsmätningar uteslutande bygger på ”beprövade vetenskapliga metoder”.

Undersökningen genomfördes under maj månad i år där 1 904 röstberättigade svenskar över 18 år svarade, av 4 586 tillfrågade. De kunde svara genom en postad enkät, webbenkät eller via telefon. Frågan som ställdes var ”Oavsett vilket parti du själv sympatiserar med – vilken partikonstellation tror du kommer att få flest röster i riksdagsvalet den 13 september?”

Sveriges Radios Ekot använder sig av Indikator Opinions mätningar sedan 2023.

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