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Välkomstbilder på president Masoud Pezeshkian i Islamabad, Pakistan. (Anjum Naveed /AP/TT / AP)
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Irans president besöker Pakistan för säkerhetssamtal

Av Olivia W Demred
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Irans president Masoud Pezeshkian anländer till Islamabad i dag för samtal med Pakistans ledning, rapporterar AP. Pezeshkian väntas träffa president Asif Ali Zardari och premiärminister Shehbaz Sharif under sitt endagsbesök.

Enligt Irans statliga medier syftar resan till att säkerställa att det nyligen undertecknade samförståndsavtalet med USA genomförs fullt ut enligt internationell rätt.

Samtidigt förbereder sig Libanon och Israel för en ny omgång direkta samtal i Washington, skriver Reuters. Förhandlingarna sker i skuggan av Iran-USA-överenskommelsen, som enligt nyhetsbyrån har stärkt Hizbollah och försvagat den libanesiska statens position gentemot Hizbollah och Israel.

Pakistan har medlat mellan Iran och USA
AP  · Ofta betalvägg
Blir presidentens andra besök i Pakistan
www.indiatoday.in
Femte rundan av samtal mellan Libanon och Israel
Reuters  · Ofta betalvägg
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MellanösternkrisenFredssamtalenIranUSAIsraelMellanösternPakistanAsienLibanonNordamerika Asif Ali ZardariMasoud PezeshkianHizbollah