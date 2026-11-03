Ulf Kristersson tar över sonderingsuppdraget efter Elisabeth Thand Ringqvist och Expressens ledarsida konstaterar att stressnivån nu ökar ytterligare men att det finns en liten möjlighet att M-ledaren lyckas bilda regering. Både SD och C borde överge sina röda linjer, menar tidningen:

”Båda är på sina sätt högerpartier. Det är naturligt för båda att stötta en moderat statsminister.”

DN:s ledarsida tycker att processen går väldigt trögt och exemplifierar med att några nattmanglingar partierna emellan ännu inte har skett:

”Den som letar efter en ansvarig för detta har svårt att inte fästa blicken på Magdalena Andersson […] V:s kamikazeinställning kräver att S-ledaren växlar upp. Inte att hon gömmer sig.”