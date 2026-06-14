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Magdalena Andersson (S) och Nooshi Dadgostar (V). ”Tyvärr är dagens socialdemokrati kraftigt vänsterlutande, särskilt efter fjolårets partikongress”, skriver Tobias Vikström i sin ledare i Dagens industri. (Pontus Lundahl/TT)
Opinion

Ledare: Kan absolut räkna med ”miljardärsskatt” från S

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Magdalena Andersson (S) är öppen för att samarbeta högerut – men hennes önskan om blocköverskridande överenskommelser går inte att ta på allvar. Det menar Di:s Tobias Vikström i sin ledare på söndagen.

”Tyvärr är dagens socialdemokrati kraftigt vänsterlutande, särskilt efter fjolårets partikongress”, skriver Vikström och radar upp flera skatter, bidrag och avgifter som Socialdemokraterna vill höja.

”Någon typ av ’miljardärsskatt’ kan man absolut räkna med, och det är värt att påminna om att Magdalena Andersson ledde en partiintern arbetsgrupp som 2021 förordade en förmögenhetsskatt och tak på ISK-sparande”, skriver Vikström.

I Aftonbladet skriver samtidigt Jonna Sima om hur just en ”miljardärsskatt” enligt henne skulle ge statskassan mer pengar att satsa på försvaret. Något som hon menar är välbehövligt efter den senaste veckans uppgifter om att Ryssland rustar upp vid gränsen mot flera av de nordliga Nato-länderna.

”Frågan är inte längre om de rikaste ska bidra mer. Frågan är hur. Den verkliga faran för Sverige är inte att några miljardärer får betala lite mer. Det borde nästa regering vara väldigt tydlig med”, skriver Sima.

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Jonna Sima: Dags för försvarsskatt på Sveriges 500 miljardärer
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Peter Wolodarski: Ska man wallraffa i statsministerns sovrum?
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Tobias Vikström: Andersson är inte mittenpolitiker
ledare · Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Ledarredaktionen: I Sverige härjar köttligorna fritt
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (oberoende liberal):

Adam Cwejman: Sverige måste våga bli ett industriland igen
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Andreas Ericson: Någon verkar ha gjort något rätt
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Sydsvenskan (oberoende liberal):

Moa Berglöf: Nej, fjortisar ska inte heller sitta i fängelse
Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

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