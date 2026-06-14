Ledare: Kan absolut räkna med ”miljardärsskatt” från S

Magdalena Andersson (S) och Nooshi Dadgostar (V). ”Tyvärr är dagens socialdemokrati kraftigt vänsterlutande, särskilt efter fjolårets partikongress”, skriver Tobias Vikström i sin ledare i Dagens industri.

Magdalena Andersson (S) är öppen för att samarbeta högerut – men hennes önskan om blocköverskridande överenskommelser går inte att ta på allvar. Det menar Di:s Tobias Vikström i sin ledare på söndagen.

”Tyvärr är dagens socialdemokrati kraftigt vänsterlutande, särskilt efter fjolårets partikongress”, skriver Vikström och radar upp flera skatter, bidrag och avgifter som Socialdemokraterna vill höja.

”Någon typ av ’miljardärsskatt’ kan man absolut räkna med, och det är värt att påminna om att Magdalena Andersson ledde en partiintern arbetsgrupp som 2021 förordade en förmögenhetsskatt och tak på ISK-sparande”, skriver Vikström.

I Aftonbladet skriver samtidigt Jonna Sima om hur just en ”miljardärsskatt” enligt henne skulle ge statskassan mer pengar att satsa på försvaret. Något som hon menar är välbehövligt efter den senaste veckans uppgifter om att Ryssland rustar upp vid gränsen mot flera av de nordliga Nato-länderna.

”Frågan är inte längre om de rikaste ska bidra mer. Frågan är hur. Den verkliga faran för Sverige är inte att några miljardärer får betala lite mer. Det borde nästa regering vara väldigt tydlig med”, skriver Sima.