Ledare: Sju premiärministrar sedan brexit säger det mesta

Keir Starmers avgång dominerar de svenska ledarsidorna på tisdagen. Det har på dagen gått exakt tio år sedan brexit och med Starmers efterträdare inräknad har Storbritannien haft sju premiärministrar på den tiden.

”Anmärkningsvärt, men ingen slump; brexit har inneburit stora ekonomiska skador för Storbritannien som ingen premiärminister lyckats reparera”, skriver Sydsvenskans ledarsida.

DI:s Erik Zsiga håller med om att brexit har bidragit, men det brittiska kaoset kan inte bara skyllas på det. Utvecklingen är del av en västeuropeisk trend där de etablerade partierna minskar och det blir svårt att bygga stabila parlamentariska majoriteter. Även Sverige bör vara redo för att parlamentariskt ”kaos” kan återkomma i höst så länge som Tidö inte vinner, skriver han.

Starmers avgång lär inte lösa landets stora och systematiska problem, skriver GP:s Håkan Boström. Men för både EU och Sverige vore det välkommet om britterna fick ordning på landet.

”Landet är inte bara en central handelspartner utan en av de viktigaste militärmakterna i Europa och en central länk i Ukrainas och vårt eget försvar.”