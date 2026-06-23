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Keir Starmer när han meddelade sin avgång på måndagen. (Kin Cheung /AP/TT)
BrexitStarmers avgång

Ledare: Sju premiärministrar sedan brexit säger det mesta

Av Marcus Lindén
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Keir Starmers avgång dominerar de svenska ledarsidorna på tisdagen. Det har på dagen gått exakt tio år sedan brexit och med Starmers efterträdare inräknad har Storbritannien haft sju premiärministrar på den tiden.

”Anmärkningsvärt, men ingen slump; brexit har inneburit stora ekonomiska skador för Storbritannien som ingen premiärminister lyckats reparera”, skriver Sydsvenskans ledarsida.

DI:s Erik Zsiga håller med om att brexit har bidragit, men det brittiska kaoset kan inte bara skyllas på det. Utvecklingen är del av en västeuropeisk trend där de etablerade partierna minskar och det blir svårt att bygga stabila parlamentariska majoriteter. Även Sverige bör vara redo för att parlamentariskt ”kaos” kan återkomma i höst så länge som Tidö inte vinner, skriver han.

Starmers avgång lär inte lösa landets stora och systematiska problem, skriver GP:s Håkan Boström. Men för både EU och Sverige vore det välkommet om britterna fick ordning på landet.

”Landet är inte bara en central handelspartner utan en av de viktigaste militärmakterna i Europa och en central länk i Ukrainas och vårt eget försvar.”

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Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Lina Stenberg: Magda måste våga säga att invandringen är bra
debatt · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Andy Burnham är säker på att han är en frälsare – hoppas han har rätt
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Erik Zsiga: Sverige bör lära av brittiskt kaos
ledare · Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

S kan inte bygga Sverige med bidrag
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Håkan Boström: Storbritanniens problem går djupare än Starmer
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Olof Ehrenkrona: EU kliver fram ur USA:s skugga
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Sydsvenskan (oberoende liberal):

Sju premiärministrar på tio år. Det är brexits fel.
ledare · Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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BrexitStarmers avgångLedarsvepetLedareStorbritannienEuropaKeir StarmerErik ZsigaEUPolitik