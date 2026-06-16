Lind varnar Andersson för att söka stöd till höger
Miljöpartiet sätter press på Magdalena Andersson (S) inför valet. I en intervju med Expressen säger språkröret Amanda Lind att MP vill att alla partier i ett framtida regeringsunderlag också ska ingå i regeringen.
Hon avvisar samtidigt samarbeten med partier på den borgerliga sidan och kan inte tänka sig att släppa fram en S-ledd regering där till exempel KD och M ingår.
– Nej, nej, nej. Alltså vi går in i det här för att sitta i en regering och att få en samhällsförändring. Inte att administrera fortsatt Tidöpolitik.
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