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Miljöpartiets språkrör Amanda Lind (MP). (Anders Wiklund/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Valrörelsen

Lind varnar Andersson för att söka stöd till höger

Av Olivia W Demred
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Miljöpartiet sätter press på Magdalena Andersson (S) inför valet. I en intervju med Expressen säger språkröret Amanda Lind att MP vill att alla partier i ett framtida regeringsunderlag också ska ingå i regeringen.

Hon avvisar samtidigt samarbeten med partier på den borgerliga sidan och kan inte tänka sig att släppa fram en S-ledd regering där till exempel KD och M ingår.

– Nej, nej, nej. Alltså vi går in i det här för att sitta i en regering och att få en samhällsförändring. Inte att administrera fortsatt Tidöpolitik.

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