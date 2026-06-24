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Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson och Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist under en SR-intervju på onsdagsmorgonen. (Henrik Montgomery/TT)
AlmedalenPolitikerveckan

Morgonsofforna avklarade – här är dagens hållpunkter

Av Marcus Lindén
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Solen har gått upp över Visby för Almedalsveckans andra dag. Nu är det dags för SD och C att stå i rampljuset. Morgonsofforna är redan avklarade – här är resterande hållpunkter för dagen:

• 10.00: Pressträff med Jimmie Åkesson.
• 10.00: C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist talar vid färjeterminalen i Visby.
• 12.00: Jimmie Åkesson talar på stora scenen i Almedalen.
• 12.00: Stort artistupprop i Almedalen – Thomas Stenström, Ida-Lova och Stefan Sundström med flera protesterar för demokratin och klimatet.
• 15.00: Thand Ringqvist håller pressträff.
• 19.00: Dags för C-ledarens Almedalstal.

Se fler programpunkter och schemat för resten av veckan via länkarna nedan.

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Program för partiernas dagar och tal (Almedalsveckans hemsida)
almedalsveckan.info
Hela programmet för Almedalsveckan
almedalsveckan.info

Omni Mers publiceringar om Almedalen (uppdateras under veckan)

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