Morgonsofforna avklarade – här är dagens hållpunkter
Solen har gått upp över Visby för Almedalsveckans andra dag. Nu är det dags för SD och C att stå i rampljuset. Morgonsofforna är redan avklarade – här är resterande hållpunkter för dagen:
• 10.00: Pressträff med Jimmie Åkesson.
• 10.00: C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist talar vid färjeterminalen i Visby.
• 12.00: Jimmie Åkesson talar på stora scenen i Almedalen.
• 12.00: Stort artistupprop i Almedalen – Thomas Stenström, Ida-Lova och Stefan Sundström med flera protesterar för demokratin och klimatet.
• 15.00: Thand Ringqvist håller pressträff.
• 19.00: Dags för C-ledarens Almedalstal.
Se fler programpunkter och schemat för resten av veckan via länkarna nedan.
Omni Mers publiceringar om Almedalen (uppdateras under veckan)
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