Morgonsofforna avklarade – här är dagens hållpunkter

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson och Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist under en SR-intervju på onsdagsmorgonen.

Solen har gått upp över Visby för Almedalsveckans andra dag. Nu är det dags för SD och C att stå i rampljuset. Morgonsofforna är redan avklarade – här är resterande hållpunkter för dagen:

• 10.00: Pressträff med Jimmie Åkesson.

• 10.00: C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist talar vid färjeterminalen i Visby.

• 12.00: Jimmie Åkesson talar på stora scenen i Almedalen.

• 12.00: Stort artistupprop i Almedalen – Thomas Stenström, Ida-Lova och Stefan Sundström med flera protesterar för demokratin och klimatet.

• 15.00: Thand Ringqvist håller pressträff.

• 19.00: Dags för C-ledarens Almedalstal.

Se fler programpunkter och schemat för resten av veckan via länkarna nedan.