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Statsminister Ulf Kristersson (M), Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar (V) och Magdalena Andersson (S) under Almedalsveckan. (TT)
Valet 2026Valrörelsen

Partierna strösslar löften – trots sinande statskassa

Av Ebba Örn
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Sänkta skatter, höjda pensioner, billigare kollektivtrafik och ”bebispeng” till nyblivna föräldrar. Partierna håller inte direkt tillbaka i sina löften till svenska folket – samtidigt som Konjunkturinstitutet konstaterar att utrymmet för vidlyftiga vallöften är litet under nästa mandatperiod, skriver TT.

Nästa regering kommer ha ett budgetutrymme på omkring 95 miljarder kronor mellan 2027 och 2030, enligt den senaste prognosen. Det kan jämföras med de 100 miljarder som regeringen skrapat fram till satsningar bara under 2026.

Hur ska det gå ihop? Medan V och MP vill införa nya skatter för miljärderar föreslår S, M, SD och KD om att göra olika typer av effektiviseringen. Jonas Hinnfors, professor emeritus i statsvetenskap beskriver det som lite av ett önsketänkande.

– Erfarenheten av hur mycket pengar det faktiskt blir av det är ganska dyster, säger han till TT.

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Tidöregeringen har sänkt skatterna, bland annat i form av ett förstärkt jobbskatteavdrag. För oppositionen kan C-krav på skattesänkningar bli en knäckfråga i framtida regeringsförhandlingar.
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TT
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