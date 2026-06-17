ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Romina Pourmokhtari (L). (Henrik Montgomery/TT / TT Nyhetsbyrån)
KlimathotetSverige och klimatet

Pourmokhtari positiv trots ökat avstånd till målen

Av Jacob Ruderstam
Publicerad:

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) gläds åt de nya siffrorna från Naturvårdsverket, som visar att Sveriges klimatutsläpp minskade med tre procent förra året. I en kommentar till DN säger hon att ”Sverige är på rätt kurs”.

Siffrorna visar också att de svenska utsläppen 2025 var 950 000 ton högre än när regeringen tillträdde för fyra år sedan.

Stefan Nyström, chef på Naturvårdsverkets klimatavdelning, håller inte med om Pourmokhtaris uttalande om att Sverige är på rätt väg. Avståndet till de svenska klimatmålen ökar, påpekar han.

Omni förklararUppvärmningen går extra snabbt i Arktis – därför dras Sverige med

Omni Mer
Nedgången på tre procent kompenserar inte för utsläppsökningen på 7 procent under 2024
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Avståndet till klimatmålen för 2030 ökar
TT
Naturvårdsverket påpekar att alla analyser av framtiden är osäkra
pressmeddelande · www.naturvardsverket.se
Annons
Sommarens bästa hotelldeal – upp till 30% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
KlimathotetSverige och klimatetRomina PourmokhtariLiberalernaNaturvårdsverketKlimat & miljöPolitikModeraternaKristdemokraternaSverigedemokraterna