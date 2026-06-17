Pourmokhtari positiv trots ökat avstånd till målen

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) gläds åt de nya siffrorna från Naturvårdsverket, som visar att Sveriges klimatutsläpp minskade med tre procent förra året. I en kommentar till DN säger hon att ”Sverige är på rätt kurs”.

Siffrorna visar också att de svenska utsläppen 2025 var 950 000 ton högre än när regeringen tillträdde för fyra år sedan.

Stefan Nyström, chef på Naturvårdsverkets klimatavdelning, håller inte med om Pourmokhtaris uttalande om att Sverige är på rätt väg. Avståndet till de svenska klimatmålen ökar, påpekar han.