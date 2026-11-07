Jimmie Åkesson och SD positionerar sig redan nu inför valet 2030, menar den tidigare M-strategen Per Schlingmann.

Sverigedemokraterna börjar redan positionera sig inför riksdagsvalet 2030, säger författaren och den tidigare M-strategen Per Schlingmann i TV4:s Nyhetsmorgon.

Att SD nu går i opposition innebär att en M-ledd minoritetsregering skulle behöva söka stöd både i mitten och hos Socialdemokraterna i de stora frågorna, menar han.

– Det öppnar upp för att SD kan återgå till den position man tidigare haft, att det är SD mot de andra partierna. Internt tror jag att man ser det som vägen att växa som parti mot valet 2030.

Han säger att det är ”väldigt skickligt spelat” av Åkesson.