Schlingmann: SD mot rubbet kan leda till framgång 2030
Sverigedemokraterna börjar redan positionera sig inför riksdagsvalet 2030, säger författaren och den tidigare M-strategen Per Schlingmann i TV4:s Nyhetsmorgon.
Att SD nu går i opposition innebär att en M-ledd minoritetsregering skulle behöva söka stöd både i mitten och hos Socialdemokraterna i de stora frågorna, menar han.
– Det öppnar upp för att SD kan återgå till den position man tidigare haft, att det är SD mot de andra partierna. Internt tror jag att man ser det som vägen att växa som parti mot valet 2030.
Han säger att det är ”väldigt skickligt spelat” av Åkesson.
Fredagens turer
- SD-ledaren Jimmie Åkesson meddelade att partiet släpper kravet på ministerposter och kan tolerera en borgerlig minoritetsregering.
- Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist, som stängt dörren för samarbete med SD, höll en egen pressträff där hon avkrävde två ”totalpaket” från både M och S som C sedan kan ta ställning till.
- M-ledaren Ulf Kristersson, som har sonderingsuppdraget, välkomnade SD:s besked och sa att det nu är ”lite mindre omöjligt” att bilda en regering på högersidan.
- Talmannen Andreas Norlén har gett Kristersson mer tid på sig att försöka hitta ett regeringsunderlag.
- S-ledaren Magdalena Andersson säger att fredagens besked inte förändrar de parlamentariska förutsättningarna. Kristersson är fortfarande ”helt beroende” av stöd från SD för att kunna regera, menar hon.