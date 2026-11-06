SD-ledaren Jimmie Åkesson är mycket besviken på Socialdemokraternas hantering av valresultatet. I en debattartikel på Expressen skriver han att S aldrig hade någon rimlig lösning på de låsningar mellan V och C ”som hela tiden varit uppenbara”.

Socialdemokraterna firade med tårta och avkrävde Ulf Kristersson (M) gratulationer, men har inte fått ihop det underlag som man utlovade inför valet, enligt Åkesson.

”Jag måste säga det: jag tycker det är uselt. Att med knapp marginal tillskansa sig majoritet i ett demokratiskt val genom att föra väljare och medierna bakom ljuset är oerhört fult. Det Socialdemokraterna och det rödgröna blocket har gjort är rent bedrägeri gentemot väljarna”, skriver han.

Under fredagen meddelade han också att SD kan tolerera en borgerlig regering även om partiet inte får ministerposter.