Att locka över Centerpartiet till högersidan är en svår men inte omöjlig uppgift. Det säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) till TV4 Nyheterna.

– Det kanske finns en liten möjlighet även om det är väldigt, väldigt svårt och det tror jag var och en begriper.

Strömmer betonar att de tidigare förhandlingarna om ett så kallat totalpaket gör att partierna inte behöver börja om från noll. Han pekar ut klimatpolitiken som en av de frågor som kan bli avgörande för en uppgörelse.