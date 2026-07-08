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Sveriges statsminister Ulf Kristersson (M), utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) och försvarsminister Pål Jonsson (M), som alla är på plats vid Natotoppmötet i Ankara. (Christine Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Försvarets framtid

Svenska försvarsindustrins affärer värda 100 miljarder

Av Jacob Ruderstam
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Inom loppet av sju dagar har Sverige och landets försvarsföretag ingått affärer för över 100 miljarder kronor. Det säger försvarsminister Pål Jonson (M) på en pressträff.

– Det är en historisk framgång för Sverige.

Jonson säger att det handlar om Jas Gripen-plan till Ukraina, ubåtar till Polen och spaningsflyget Global Eye till Nato. Enligt försvarsministern är Sveriges försvarsindustri en av världens bästa sett till landets ekonomi och storlek.

– Det vi tar in till Nato är både geografi och förmågor, säger han.

Frankrike skickar styrkor till Norden för Natouppdrag
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Nato väljer svenska Saabs övervakningssystem Global Eye (7 juli)
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Sverige säljer 16 Gripen E till Ukraina (30 juni)
www.saab.com
Kristersson om de tre ubåtarna som säljs till Polen: ”Östersjön har aldrig varit så försvarat” (29 juni)
Sveriges Television
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