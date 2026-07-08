Svenska försvarsindustrins affärer värda 100 miljarder
Inom loppet av sju dagar har Sverige och landets försvarsföretag ingått affärer för över 100 miljarder kronor. Det säger försvarsminister Pål Jonson (M) på en pressträff.
– Det är en historisk framgång för Sverige.
Jonson säger att det handlar om Jas Gripen-plan till Ukraina, ubåtar till Polen och spaningsflyget Global Eye till Nato. Enligt försvarsministern är Sveriges försvarsindustri en av världens bästa sett till landets ekonomi och storlek.
– Det vi tar in till Nato är både geografi och förmågor, säger han.
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