Svenska försvarsindustrins affärer värda 100 miljarder

Sveriges statsminister Ulf Kristersson (M), utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) och försvarsminister Pål Jonsson (M), som alla är på plats vid Natotoppmötet i Ankara.

Inom loppet av sju dagar har Sverige och landets försvarsföretag ingått affärer för över 100 miljarder kronor. Det säger försvarsminister Pål Jonson (M) på en pressträff.

– Det är en historisk framgång för Sverige.

Jonson säger att det handlar om Jas Gripen-plan till Ukraina, ubåtar till Polen och spaningsflyget Global Eye till Nato. Enligt försvarsministern är Sveriges försvarsindustri en av världens bästa sett till landets ekonomi och storlek.

– Det vi tar in till Nato är både geografi och förmågor, säger han.