Trump anlände i nya planet – men åkte hem i det gamla

Det nya Air Force One-planet, en gåva från Qatar som gjorts om av administrationen.

Donald Trumps hemresa från Natotoppmötet i Ankara har blivit en snackis av flera anledningar. Bland annat flög han hem i ett gammalt blåvitt Air Force One-plan, inte den stora lyxgåvan från Qatar – ett nytt Boeing som gjorts om till presidentplan – som han anlände till Turkiet i.

AP beskriver det som ett oväntat byte. Presidenten har inte gett någon tydlig förklaring till varför han reser hem i ett annat plan jämfört med det han flög dit med. Trump påstår att han ville åka i det äldre planet ”för gamla tiders skull”.

Flera medier skriver att flygplansbytet väcker frågor om det nya flygplanets säkerhet. Administrationen har lagt hundratals miljoner dollar på att bygga om Qatars gåva, men flera medier har uppgifter om att det bland annat saknar ett system som varnar för inkommande robotar.

– Det nya Air Force One-planet är ett toppmodernt flygplan som utrustats med avancerade säkerhetssystem för att skydda presidenten och hans medarbetare, säger Vita husets talesperson Steven Cheung.