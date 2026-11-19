Donald Trump ringde upp europeiska ledare som samlats i Berlin och kritiserade dem för miljardstödet till Ukraina efter torsdagens möte med Vladimir Putin, enligt tre källor till The Telegraph.

Två av källorna beskriver det som en utskällning. En tredje uppger att Trump bara underströk hur mycket pengar Europa skulle kunna spara om kriget tog slut.

Den amerikanske presidenten ringde från Air Force One, på väg hem till USA från Apec-mötet i Kina. Då hade representanter för mer än 40 länder från ”de villigas koalition” samlats i Berlin för att diskutera Ukrainas framtid. En av dem var Ulf Kristersson (M).

– (Trumps) huvudbudskap var att efter hans samtal med Putin är Ryssland berett att förhandla fred. Alla i rummet skulle nog välkomna det, men det är få som själva tyckt sig se några tecken på det, säger statsministern till TT.

Kristerssons biträdande presschef Tom Samuelsson tillbakavisar samtidigt uppgifterna om att Trump var uppretad under samtalet.

”Det stämmer inte alls. Det var trevlig ton rakt igenom”, skriver han i en kommentar till Omni.