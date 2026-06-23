Tunga Natoexperter sågar säkerheten runt Kristersson

Flera ledande internationella säkerhetsexperter som Aftonbladet pratat med sågar säkerheten kring statsminister Ulf Kristersson (M), rapporterar tidningen, vars reporter enkelt lyckades ta sig in i statsministerparets sovrum.

– Detta är ett verkligt säkerhetsproblem både för den svenska regeringen och dess Natoallierade, säger Michael Clarke, professor i försvarsstudier vid King’s College i London.

Sverige har länge varit mål för rysk underrättelseverksamhet. I och med Natomedlemskapet har värdet för Ryssland att ta sig in i svenska system och verksamheter ökat, tillägger han.

Att kunna komma så nära statsministern, hans innersta krets och bostad kan vara en kvarleva från en enklare tid, men i dag är det en allvarlig säkerhetsbrist att kunna göra det utan bakgrundskontroll. Det säger Michael J Williams, docent i internationella relationer och säkerhetspolitik vid Syracuse University.