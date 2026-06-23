Tunga Natoexperter sågar säkerheten runt Kristersson
Flera ledande internationella säkerhetsexperter som Aftonbladet pratat med sågar säkerheten kring statsminister Ulf Kristersson (M), rapporterar tidningen, vars reporter enkelt lyckades ta sig in i statsministerparets sovrum.
– Detta är ett verkligt säkerhetsproblem både för den svenska regeringen och dess Natoallierade, säger Michael Clarke, professor i försvarsstudier vid King’s College i London.
Sverige har länge varit mål för rysk underrättelseverksamhet. I och med Natomedlemskapet har värdet för Ryssland att ta sig in i svenska system och verksamheter ökat, tillägger han.
Att kunna komma så nära statsministern, hans innersta krets och bostad kan vara en kvarleva från en enklare tid, men i dag är det en allvarlig säkerhetsbrist att kunna göra det utan bakgrundskontroll. Det säger Michael J Williams, docent i internationella relationer och säkerhetspolitik vid Syracuse University.
Granskningen av Fållöknastiftelsen — det gäller saken
- Volontärer arbetade gratis på statsministerhustrun Birgitta Eds retreatgård Fållökna, medan Ed själv fick arvode på 22 000 kronor i månaden.
- Flera volontärer hade höga positioner inom näringslivet. Två fick senare tunga statliga jobb, vilket väckte frågor om jävsregler och vänskapskorruption.
- Experter och oppositionen riktade skarp kritik mot upplägget, och flera juridiska experter menade att det kunde skada förtroendet för statsministern.
- En reporter kunde utan bakgrundskontroll bli volontär och vistas nära statsministerparet, vilket ledde till hård kritik mot säkerhetsrutinerna kring Ulf Kristersson.
- Ulf Kristersson har uppgett att han inte är involverad i stiftelsen, men har hjälpt till på gården.