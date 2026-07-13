Ukraina bildar antiballistisk koalition med nio länder
Ukraina och nio andra europeiska länder, däribland Sverige, bildar en koalition för att utveckla antiballistiska försvarsförmågor i Europa. Det rapporterar AFP.
I ett gemensamt uttalande meddelar länderna att beslutet har fattats på grund av ett ”växande hot” från ballistiska robotar.
Länderna som ingår är Ukraina, Sverige, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norge, Spanien och Storbritannien.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen