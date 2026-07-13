ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj med flera europeiska ledare. Arkivbild. (Ludovic Marin / AP)
Ryska invasionenOmvärldens svar

Ukraina bildar antiballistisk koalition med nio länder

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

Ukraina och nio andra europeiska länder, däribland Sverige, bildar en koalition för att utveckla antiballistiska försvarsförmågor i Europa. Det rapporterar AFP.

I ett gemensamt uttalande meddelar länderna att beslutet har fattats på grund av ett ”växande hot” från ballistiska robotar.

Länderna som ingår är Ukraina, Sverige, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norge, Spanien och Storbritannien.

AFP:s notis
AFP  · Ofta betalvägg
The Guardian rapporterar löpande
live · www.theguardian.com
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen