Det är ”märkligt” att centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist ber M-ledaren Ulf Kristersson att garantera att Sverigedemokraterna inte får inflytande över en eventuell högerregering när det är omöjligt. Det menar Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson.

Gabrielsson delar inte bilden av att dörren för en borgerlig regering har öppnats bara för att SD har slopat sitt krav på ministerposter. Moderaterna är och förblir ”helt beroende” av SD, skriver hon på X.

”C behöver nu välja mellan SD eller en regering tillsammans med oss rödgröna partier.”