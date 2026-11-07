V-toppen: Kristersson har ingenting att erbjuda C
Det är ”märkligt” att centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist ber M-ledaren Ulf Kristersson att garantera att Sverigedemokraterna inte får inflytande över en eventuell högerregering när det är omöjligt. Det menar Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson.
Gabrielsson delar inte bilden av att dörren för en borgerlig regering har öppnats bara för att SD har slopat sitt krav på ministerposter. Moderaterna är och förblir ”helt beroende” av SD, skriver hon på X.
”C behöver nu välja mellan SD eller en regering tillsammans med oss rödgröna partier.”
Fredagens turer
- SD-ledaren Jimmie Åkesson meddelade att partiet släpper kravet på ministerposter och kan tolerera en borgerlig minoritetsregering.
- Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist, som stängt dörren för samarbete med SD, höll en egen pressträff där hon avkrävde två ”totalpaket” från både M och S som C sedan kan ta ställning till.
- M-ledaren Ulf Kristersson, som har sonderingsuppdraget, välkomnade SD:s besked och sa att det nu är ”lite mindre omöjligt” att bilda en regering på högersidan.
- Talmannen Andreas Norlén har gett Kristersson mer tid på sig att försöka hitta ett regeringsunderlag.
- S-ledaren Magdalena Andersson säger att fredagens besked inte förändrar de parlamentariska förutsättningarna. Kristersson är fortfarande ”helt beroende” av stöd från SD för att kunna regera, menar hon.