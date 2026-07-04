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En amerikansk flagga flygs över New York. (Yuki Iwamura /AP/TT / AP)
Firandet av USA:s 250-årsdag

Världsledare gratulerar USA på 250-årsdagen

Av Joel Malmén
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En rad världsledare gratulerar USA, som i dag firar 250 års självständighet, rapporterar The Hill.

”I 250 år har vårt transatlantiska partnerskap formats av våra delade värderingar och familjeband”, skriver EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Påve Leo XIV, den brittiska kungafamiljen, Förenade arabemiratens president Mohammed bin Zayed och Natos generalsekreterare Mark Rutte skickar också hyllningar.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skriver:

”Må de fria folkens drömmar alltid segra över ondskan och hatet hos dem som vill förstöra friheten.”

Rysslands president Vladimir Putin riktar sig både direkt till Donald Trump och till amerikanerna:

”Donald, jag önskar dig och dina nära och kära hälsa, välbefinnande och framgång, och jag önskar lycka och välstånd till alla USA:s medborgare.”

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