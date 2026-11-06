Socialdemokraternas vice partiledare Anders Ygeman (S) tror inte att fredagens besked från SD och C försämrar förutsättningarna för en rödgrön regering.

– Jimmie Åkesson sa att han tycker det är politisk cirkus. Men det upplägget skulle göra Jimmie Åkesson till cirkusdirektör. Varje dag han vaknar på dåligt humör skulle han kunna fälla den regeringen, säger han i fredagskvällens Aktuellt.

Beskedet från Sverigedemokraterna var att de är redo att ge upp ministerkravet och släppa igenom en borgerlig minoritetsregering bestående av M, KD, L och C. Gentemot den skulle SD i så fall förhålla sig som ett oppositionsparti.

Under eftermiddagen kommenterade även S-ledaren Magdalena Andersson saken, på ett liknande sätt som Ygeman.

”En regering med Ulf Kristersson som statsminister kommer vara helt beroende av SD”, skrev hon i en kommentar till Aftonbladet då.