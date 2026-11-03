Partiledarna Elisabeth Thand Ringqvist (C), Nooshi Dadgostar (V), Magdalena Andersson (S) (th) och Miljöpartiets språkrör Amanda Lind och Daniel Helldén (MP) efter tisdagens debatt och statsministeromröstning för Elisabeth Thand Ringqvist (C) som statsminister för en mittenregering i riksdagens kammare.

Bland de rödgröna pågår en ”skönhetstävling” om vem som varit mest konstruktiv, skriver DN:s Tomas Ramberg i en analys:

”Vilket av de rödgröna partierna får bära hundhuvudet om den nervösa förhandlingen inför en fjärde omröstning går över styr och kraschar in i ett extraval? Det är det den pågående skönhetstävlingen handlar om.”

Expressens Viktor Barth-Kron tycks frustrerad av processens låga tempo:

”Elaka tungor har kallat den rödgröna regeringsbildningen för en ”fars”, men det är fel. Även den enklaste formen av buskisrevy drivs framåt av något slags handling.”

Sonderingsuppdraget går nu över till M-ledaren Ulf Kristersson men TV4:s Ann Tiberg skriver att S-ledaren Magdalena Andersson nu kan antas öka takten i försöken att nå lösningar med C och V.

”Talmannen har byggt in en möjlighet för henne att ändå prövas i en tredje omröstning, om förhandlingar på hennes sida skulle möjliggöra det.”