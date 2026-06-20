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Socialdemokraterns partiledare Magsalena Andersson (S). (Claudio Bresciani/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Valrörelsen

Anderson: SD skadeglada när det går dåligt för Sverige

Av Tomas Ekelund
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S-toppen Magdalena Andersson menar att Tidöpartierna bedrivit ett ”kulturkrig” mot svensk industri. I en intervju med Svenska Dagbladet pekar hon på den återkommande kritiken från SD-topparna Tobias Andersson och Oscar Sjöstedt mot vindkraften samt projekt som Northvolt och Stegra.

– Skadeglädjen när det går dåligt för stora svenska industriinvesteringar, det är väldigt, väldigt skadligt.

Socialdemokraterna vill att staten ska ta en mer aktiv roll i näringslivet. Partiet går bland annat till val på upprättandet av en statlig investeringsbank, som ska kunna gå in som delägare i företag.

Damberg: ”Vi vill sätta oss tillsammans med näringslivet”
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S: Satsa på en statlig investeringsbank (mars)
Aftonbladet
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