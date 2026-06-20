Anderson: SD skadeglada när det går dåligt för Sverige
S-toppen Magdalena Andersson menar att Tidöpartierna bedrivit ett ”kulturkrig” mot svensk industri. I en intervju med Svenska Dagbladet pekar hon på den återkommande kritiken från SD-topparna Tobias Andersson och Oscar Sjöstedt mot vindkraften samt projekt som Northvolt och Stegra.
– Skadeglädjen när det går dåligt för stora svenska industriinvesteringar, det är väldigt, väldigt skadligt.
Socialdemokraterna vill att staten ska ta en mer aktiv roll i näringslivet. Partiet går bland annat till val på upprättandet av en statlig investeringsbank, som ska kunna gå in som delägare i företag.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen