Anderson: SD skadeglada när det går dåligt för Sverige

S-toppen Magdalena Andersson menar att Tidöpartierna bedrivit ett ”kulturkrig” mot svensk industri. I en intervju med Svenska Dagbladet pekar hon på den återkommande kritiken från SD-topparna Tobias Andersson och Oscar Sjöstedt mot vindkraften samt projekt som Northvolt och Stegra.

– Skadeglädjen när det går dåligt för stora svenska industriinvesteringar, det är väldigt, väldigt skadligt.

Socialdemokraterna vill att staten ska ta en mer aktiv roll i näringslivet. Partiet går bland annat till val på upprättandet av en statlig investeringsbank, som ska kunna gå in som delägare i företag.