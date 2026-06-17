ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Arkivbilder. ( Henrik Eberlund/TT/Ng Han Guan /AP/ Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/)
MellanösternkrisenFordonssektorns framtid

BMW:s vinstvarning sänker Europas fordonsaktier

Av Andreas Victorzon
Publicerad:

Tyska BMW faller nära 7 procent på Frankfurtbörsen efter gårdagens vinstvarning och drar samtidigt med sig kontinentens fordonsaktier.

På Stockholmsbörsen är Volvo Cars ner 2,8 procent vid 10.40-tiden. Scania-ägaren Traton backar samtidigt cirka 3,5 procent, medan Autoliv tappar runt 1,7 procent.

I Frankfurt backar Mercedes-Benz runt 3 procent, medan Volkswagen och Porsche tappar cirka 2 procent. I Paris minskar Renault runt 1 procent och Stellantis cirka 2 procent och i Milano hyvlas cirka 2 procent av från Ferraris aktiekurs.

BMW hänvisade i sin vinstvarning till försvagad marknad i Kina och kriget i Mellanöstern.

BMW sänkte prognoserna för viktiga nyckeltal
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
Analytiker: Prognoskapningen var större än väntat
Reuters  · Ofta betalvägg
Tyska vinstvarningen pressar sektorn i Sverige
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
BMW kapar prognosen – pekar ut Kina och Irankriget
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Vd: Vårt ansvar att påskynda de åtgärder som redan pågår
AFP  · Ofta betalvägg
Annons
Byt bredband i dag – hitta aktuella kampanjer på 30 sekunder hos Bredbandsval
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen