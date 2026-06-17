BMW:s vinstvarning sänker Europas fordonsaktier

( Henrik Eberlund/TT/Ng Han Guan /AP/ Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/)

Tyska BMW faller nära 7 procent på Frankfurtbörsen efter gårdagens vinstvarning och drar samtidigt med sig kontinentens fordonsaktier.

På Stockholmsbörsen är Volvo Cars ner 2,8 procent vid 10.40-tiden. Scania-ägaren Traton backar samtidigt cirka 3,5 procent, medan Autoliv tappar runt 1,7 procent.

I Frankfurt backar Mercedes-Benz runt 3 procent, medan Volkswagen och Porsche tappar cirka 2 procent. I Paris minskar Renault runt 1 procent och Stellantis cirka 2 procent och i Milano hyvlas cirka 2 procent av från Ferraris aktiekurs.

BMW hänvisade i sin vinstvarning till försvagad marknad i Kina och kriget i Mellanöstern.