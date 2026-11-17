Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch ger inte mycket för Socialdemokraternas totalpaket som Centerpartiet har valt att förhandla vidare om.

– Det de har fått från Magdalena Andersson är ett erbjudande om en återvändsgränd, säger hon i TV4:s Nyhetsdagen.

Busch pekar bland annat på de stora avstånden mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet. Inte ens om S erbjuder C ”hela partiprogrammet” kommer det parlamentariska läget och de röda linjerna att förändras, menar KD-ledaren.

Enligt henne fanns det flera frågor i M-ledaren Ulf Kristerssons totalpaket som borde ha lockat Centern.

– Att kombinera tillväxt med minskade utsläpp och prioritet på välfärden.