Det är inte säkert att talmannen Andreas Norlén tvingar upp M-ledaren Ulf Kristersson i en statsministeromröstning efter Centerpartiets beslut om att fortsätta förhandlingarna med Socialdemokraterna. Det säger statsvetaren Johannes Lindvall till SR Ekot.

Han pekar på att Norlén tidigare antytt att en tredje statsministeromröstning kan dröja, trots att Kristersson har sonderingsuppdraget just nu.

Om talmannen ser att det finns en öppning för en rödgrön regering kan han ge S-ledaren Magdalena Andersson sonderingsuppdraget på nytt, tror Lindvall.

– Beslutet från Centerpartiet vittnar väl om att det är ett alternativ.