Expert: Fördel Kristersson i statsministerkampen
Det är mer troligt att Sveriges nästa statsminister heter Ulf Kristersson än Magdalena Andersson. Det säger statsvetaren Jonas Hinnfors till Expressen efter att SD släppt sitt krav på ministerposter.
Efter SD-ledaren Jimmie Åkessons besked krävde centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist att både Moderaterna och Socialdemokraterna presenterar ett ”totalpaket” som partiet kan ta ställning till när de väljer vilken regering de vill stötta.
Hinnfors tror nu att en borgerlig fyrpartiregering utan Sverigedemokraterna är möjlig, och att Kristersson (M) sitter i förarsätet.
– Och det var inget jag trodde för bara några dagar sedan, säger han.
Fredagens turer
- SD-ledaren Jimmie Åkesson meddelade att partiet släpper kravet på ministerposter och kan tolerera en borgerlig minoritetsregering.
- Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist, som stängt dörren för samarbete med SD, höll en egen pressträff där hon avkrävde två ”totalpaket” från både M och S som C sedan kan ta ställning till.
- M-ledaren Ulf Kristersson, som har sonderingsuppdraget, välkomnade SD:s besked och sa att det nu är ”lite mindre omöjligt” att bilda en regering på högersidan.
- Talmannen Andreas Norlén har gett Kristersson mer tid på sig att försöka hitta ett regeringsunderlag.
- S-ledaren Magdalena Andersson säger att fredagens besked inte förändrar de parlamentariska förutsättningarna. Kristersson är fortfarande ”helt beroende” av stöd från SD för att kunna regera, menar hon.