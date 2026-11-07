Det är mer troligt att Sveriges nästa statsminister heter Ulf Kristersson än Magdalena Andersson. Det säger statsvetaren Jonas Hinnfors till Expressen efter att SD släppt sitt krav på ministerposter.

Efter SD-ledaren Jimmie Åkessons besked krävde centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist att både Moderaterna och Socialdemokraterna presenterar ett ”totalpaket” som partiet kan ta ställning till när de väljer vilken regering de vill stötta.

Hinnfors tror nu att en borgerlig fyrpartiregering utan Sverigedemokraterna är möjlig, och att Kristersson (M) sitter i förarsätet.

– Och det var inget jag trodde för bara några dagar sedan, säger han.