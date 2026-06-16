Experter: Kramen med Jimmie Åkesson sänkte Liberalerna

Liberalernas partiledare Simona Mohamsson och Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson kramas vid en pressträff den 13 mars 2026.

Väljarna straffar Liberalerna för närmandet till Sverigedemokraterna. Det säger två statsvetare till DN efter bottenrekordet på en dryg procents stöd i tisdagens opinionsundersökning från DN/Ipsos.

– Ända sedan kramen och Kristerssons besked att SD skulle få plats i regeringen har gapet till de rödgröna vuxit, säger Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, till tidningen.

Liberalerna tappar troligen fler potentiella stödröster ju mer det gapet växer och ju längre partiet kommer från riksdagsspärren på fyra procent, säger Ekengren Oscarsson till Expressen.

Överlag är ideologi betydligt viktigare för väljarna än ”elstöd och sådant man hoppas får effekt på väljaropinionen”, säger han till Expressen.