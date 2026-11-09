Norges premiärminister Jonas Gahr Støre blev inte uppläxad av Putin när han tillsammans med sin finländska kollega Alexander Stubb höll ett omtalat telefonmöte med den ryska presidenten i slutet av oktober. Det säger han till Politico.

Flera kollegor, däribland danska Mette Frederiksen, har rasat över mötet. Tidningen Financial Times källor har beskrivit det som att Gahr Støre och Stubb förnedrade sig när de ringde upp bara för att få en utläggning om varför Ryssland invaderat Ukraina.

Gahr Støre beskriver tonen under samtalet som både rationell och proffsig. Han är dock tveksam till om Putin faktiskt är intresserad av att nå fram till ett fredsavtal i de pågående förhandlingarna.

– Om han ville ha fred hade det inte blivit något krig från början.