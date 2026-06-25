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Ryskt skuggfartyg/Pål Jonson. (TT)
Ryska invasionenOmvärldens svar

Jonson: Mer aggressivt ryskt agerande i Östersjön

Av Anders Hovne
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Samtidigt som svenska myndigheter har trappat upp sina insatser mot den ryska skuggflottan har Ryssland börjat agera på nya sätt. Det säger försvarsminister Pål Jonson (M) till SVT Nyheter.

– Vi har noterat ett mer aggressivt beteende från den ryska Östersjöflottan, säger han.

Samtidigt har de svenska insatserna gjort att ryska skuggfartyg nu i allt högre grad seglar runt Bornholm för att undvika svenska vatten. Försvarsutskottets ordförande Peter Hultqvist (S) påpekar att det är viktigt att Europa och Nato anpassar sig.

– Man måste ta nya tag när det gäller hur man på olika sätt begränsar och stoppar den här verksamheten, säger han.

Försvarsministern: ”Mer aggressivt beteende från ryska Östersjöflottan”
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