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Västra stambanan och MP-språkröret Daniel Helldén. (TT)
Valet 2026Svenska infrastrukturen

MP vill återuppta planerna på nya svenska stambanor

Av Jacob Ruderstam
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Om de rödgröna vinner valet kommer planen på nya stambanor mellan svenska storstäder att återupptas. Det meddelar Miljöpartiets språkrör Daniel Helldén i en intervju med DN.

– Att bara renovera och lägga fler spår bredvid de vi redan har funkar inte.

I december 2022 skrotade regeringen planerna på nya stambanor med motiveringen att projektet varit för dyrt och genomförts utan kontroll. Infrastrukturministern Andreas Carlson (KD) har dock sagt att det kan bli aktuellt med nya spår i framtiden.

2026 genomför Trafikverket över 1 800 större underhållsarbeten på spåren, vilket är 100 fler än förra året.

Helldén: Exakt hur vi ska göra det får bli en fråga efter valet
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