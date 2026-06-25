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Statsminister Ulf Kristersson (M) och energi- och näringsminister Ebba Busch (KD). (Anders Wiklund/TT)
AlmedalenPolitikerveckan

Regeringen ger statligt stöd till ny kärnkraft: ”Historiskt beslut”

Av Alice Hermansson
Publicerad: . Uppdaterad:

Regeringen och Sverigedemokraterna har i dag skrivit under ett avtal om statligt stöd till ny kärnkraft Sverige.

– Det är faktiskt ett historiskt beslut, säger statsminister Ulf Kristersson (M).

Staten ska ge finansiellt stöd till Videberg Kraft för att bygga kärnkraftsreaktorer vid Ringhals. Man går samtidigt in som majoritetsägare i bolaget, som ägs av statliga Vattenfall.

– Det har frågats mycket om när det första spadtaget kommer att tas. I dag är avtalet undertecknat, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD).

Reaktorerna planeras att tas i drift i mitten av 2030-talet, säger SD:s partisekreterare Mattias Bäckström Johansson.

EU-kommissionen måste godkänna statsstödet, vilket regeringen ska ansöka om i närtid.

Tidöpartierna menar att det finns ett starkt stöd i riksdagen för modellen. Samtidigt påpekar Kristersson att en framtida regering kan dra tillbaka avtalet.

– Sverige är en demokrati så regeringar kan alltid fatta nya beslut om de så vill, fortsätter han.

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KärnkraftsdebattenKontext
På kort tid har kärnkraftsdebatten gått från att handla om avveckling till utbyggnad – och med det har svenskarnas syn på saken svängt. Men löften om nya reaktorer har ännu inte infriats. Och kritiken mot ny kärnkraft består.
Se Tidöpartiernas pressträff
Regeringen går in som delägare i ny kärnkraft
Sveriges Television
Videberg Kraft ägs av Vattenfall
TT
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Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg
Kristersson: Att bygga ny kärnkraft är ett riktigt stort åtagande
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Regeringen om nya avtalet
pressmeddelande · www.regeringen.se
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Tredje dagen i Almedalen – ”stort vallöfte” på gång

Efter två dagar som präglats av högerpolitik sker i dag ett skifte i Almedalen. Nu är det dags för MP och S att sätta agendan på politikerveckan, men även Tidö har kallat till pressträff. • 08.15: Daniel Helldén (MP) och Magdalena Andersson (S) samtalar i SR. • 09.30: De två MP-språkrören håller pressträff på temat beredskap och järnväg. • 10.10: Tidöpartierna har pressträff. Både Ulf Kristersson (M) och Ebba Busch (KD) deltar. • 12.00: Helldén talar. • 14.10: S-duon Magdalena Andersson och Mikael Damberg presenterar en nyhet. Enligt vad Expressens Anette Holmqvist har hört väntar ”ett stort vallöfte” – hon gissar att det rör sig om pensionerna. • 19.00: Dags för Anderssons tal. Se fler programpunkter och schemat för resten av veckan via länkarna nedan.

Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och partisekreterare Tobias Baudin anlände till Visby i går eftermiddag.
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