Regeringen ger statligt stöd till ny kärnkraft: ”Historiskt beslut”

Regeringen och Sverigedemokraterna har i dag skrivit under ett avtal om statligt stöd till ny kärnkraft Sverige.

– Det är faktiskt ett historiskt beslut, säger statsminister Ulf Kristersson (M).

Staten ska ge finansiellt stöd till Videberg Kraft för att bygga kärnkraftsreaktorer vid Ringhals. Man går samtidigt in som majoritetsägare i bolaget, som ägs av statliga Vattenfall.

– Det har frågats mycket om när det första spadtaget kommer att tas. I dag är avtalet undertecknat, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD).

Reaktorerna planeras att tas i drift i mitten av 2030-talet, säger SD:s partisekreterare Mattias Bäckström Johansson.

EU-kommissionen måste godkänna statsstödet, vilket regeringen ska ansöka om i närtid.

Tidöpartierna menar att det finns ett starkt stöd i riksdagen för modellen. Samtidigt påpekar Kristersson att en framtida regering kan dra tillbaka avtalet.

– Sverige är en demokrati så regeringar kan alltid fatta nya beslut om de så vill, fortsätter han.