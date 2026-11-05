Onsdagens glädjeyra på Wall Street efter mellanårsvalet blev kortvarig. Under torsdagen rasade kurserna med besked. Det blev den värsta börsdagen sedan april 2025:

· S&P 500: -4,4 %

· Dow: -3,4 %

· Nasdaq: -5,5 %

AI-kopplade aktier, särskilt inom halvledar- och datacentersektorn, föll mest.

– Det finns en osäkerhet kring hur Demokraternas agenda kommer se ut och hur det kommer påverka utbyggnaden av datacenter och AI-bolag, säger Danske Banks sparekonom Maria Landeborn till TT.

– Investerare verkar ha insett att vissa nyvalda medlemmar i kongressen och guvernörer vill dra ned på takten i AI-utvecklingen, säger Melissa Brown, investeringschef på Simcorp, till Reuters.

Nvidia sjönk 9 procent, Broadcom 10, Intel 10 och AMD 17. Micron Technology backade med 17 procent och Qualcomm med 9.

Andra bolag som på ett eller annat sätt är kopplade till AI och datacenter och som rasade med runt 15 procent, eller mer, var Sandisk, Lumentum, Astera Labs, Nebius Group, Seagate, Everpure och Siena.

Elon Musks företag fortsatte att pressas, elbilstillverkaren Tesla och rymdbolaget Space X föll med 11 respektive 9 procent.

Texten uppdateras.